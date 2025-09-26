Será los domingos con variedad de propuestas.

La actividad busca promover la producción local y ofrecer un espacio de encuentro para los vecinos. Habrá artesanías, propuestas gastronómicas, frutas, verduras y otros productos de la zona, en un entorno pensado para disfrutar en familia. Todos los domingos de 10 a 14 horas.

El evento se desarrollará en la ex Estación AFE y será de acceso libre, constituyéndose en una oportunidad tanto para los emprendedores como para el público que busca alternativas de consumo cercanas y de calidad.

Con iniciativas de este tipo, se busca impulsar la economía local y fortalecer los lazos comunitarios, ofreciendo un espacio de intercambio cultural y social en el corazón de la ciudad.