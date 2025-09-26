El local estará ubicado en calle 25 de Mayo 640

La reconocida firma dirigida por Gabriela Ferré inaugura un nuevo local en la capital departamental, ubicado en 25 de Mayo 640.

En diálogo con San José Ahora, destacó que el «Pilates Reformer» ofrece múltiples beneficios: fortalece el cuerpo de forma integral, mejora la postura y la flexibilidad, ayuda a aliviar dolores de espalda y tensiones, y se dicta en clases personalizadas y grupos reducidos.

Recalcó además, que «Pilates Armonía» está pensado para acercar la disciplina del pilates, al interior del país, debido a que comenzaron en el año 2022 y se encuentran en diferentes puntos del país, siendo este nuevo local, el séptimo que se está inaugurando.

Respecto a la disciplina del pilates, detalló que la misma, puede ser practicada por todas las personas, de todas las edades «con patologías, sin patologías«.

El local abre este lunes 29 de setiembre, desde la hora 8, en los días posteriores, funcionará de lunes a viernes de 7 a 12H y desde 16 a 21H. Para reservas o más información: 094 449 132