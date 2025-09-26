Conocé el motivo

La Intendencia de San José informó este viernes, que el tránsito se verá afectado este sábado 27 y domingo 28 de setiembre debido a la realización de actividades deportivas en la capital departamental.

El sábado, entre las 14:00 y las 18:00 horas, tendrá lugar la “Correcaminata 10K Olímpico”, cuyo recorrido abarcará calles Soriano, Bvar. Aparicio Saravia, Avda. Dr. Luis A. de Herrera, Artigas, Zudáñez, Espínola, Nicolás Guerra, Rivera, Manuel D. Rodríguez, Presbítero Betancur, Massini y nuevamente Soriano. En este caso, los ómnibus hacia y desde Ruta 3 mantendrán su recorrido habitual.

Por su parte, el domingo, entre las 06:30 y las 14:00 horas, se llevará adelante el evento “Ciclismo Fondo Olímpico”, lo que implicará desvíos tanto en el tránsito general como en el transporte público. Los ómnibus modificarán su trayecto: la salida desde la Terminal será por Espínola, Vidal, Rivera, Massini, Soriano, Bvar. Aparicio Saravia y Ruta 3; mientras que el ingreso se realizará por Massini, Rivera y Presbítero Betancur hacia la Terminal.