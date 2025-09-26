Centro Público de Empleo ofrecerá asesoramiento laboral en Rodríguez el 30 de setiembre

El Centro Público de Empleo de Rodríguez, dependiente de la Intendencia de San José, llevará a cabo una jornada de asesoramiento laboral el martes 30 de setiembre, de 09:00 a 15:00 horas en el Salón Comunal de Rodríguez (Pbro. Arenas esquina Gral. Diego Lamas).

Durante la actividad, se ofrecerá asesoramiento sobre cómo abordar entrevistas laborales, acompañamiento en la elaboración de herramientas de búsqueda de empleo y conexión con oportunidades laborales y formativas. La iniciativa está dirigida a todas las personas que buscan mejorar su empleabilidad y acceso a capacitaciones.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 4342 9000 interno 1501, al 092 944 762,