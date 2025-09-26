El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó, con 33 votos a favor y 13 en contra

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio un paso clave en el futuro de la televisación del balompié nacional. En el marco del Consejo de Fútbol Profesional, se aprobó el pliego de condiciones presentado por el Comité Ejecutivo para licitar los derechos de transmisión, esponsorización y merchandising del fútbol uruguayo, con un piso de 46 millones de dólares anuales, según informo Montevideo Portal.

El contrato abarcará el período del 1.º de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029, lo que significa ingresos estimados por 184 millones de dólares. El paquete incluye la Primera División, Segunda División Profesional, Copa AUF Uruguay, Divisional C, juveniles A y B, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa y los torneos de clubes y selecciones de OFI.

La licitación se dividirá en seis lotes: televisión abierta y cables locales, streaming, derechos internacionales, esponsorización, merchandising y data feeds.

Una votación dividida

Tras intensos intercambios, la resolución se aprobó con 33 votos a favor y 13 en contra. Las instituciones de Primera División tuvieron voto doble.

A favor (33): Boston River, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Nacional, Montevideo City Torque, Racing, Plaza Colonia, Wanderers, además de varios equipos de Segunda División como Albion, Artigas, Atenas, Central Español, Cerrito, Colón, Deportivo Maldonado, Fénix, La Luz, Oriental, Rampla Juniors, Rentistas y Tacuarembó.

En contra (13): Cerro Largo, Liverpool, Miramar Misiones, Peñarol, Progreso, River Plate y Uruguay Montevideo.

Actualmente, Tenfield mantiene los derechos hasta diciembre de 2025, pero la empresa podrá igualar cualquier oferta que se presente en este nuevo proceso.

Con esta decisión, la AUF busca abrir la competencia entre oferentes y aumentar los ingresos del fútbol uruguayo, en un negocio que tendrá impacto directo en todas sus divisionales.