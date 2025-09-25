El edificio que data de 1891, comenzó días atrás una serie de refacciones y arreglos

Desde la semana pasada, el Mercado Municipal de San José, vive una serie de refacciones y arreglos, que se enmarcan en una licitación que se hizo en el mes de marzo, para este fin.

En diálogo con San José Ahora, la directora de Desarrollo de la Intendencia de San José, Mercedes Antía, destacó que la obra «viene bastante avanzada«, debido a que el interior del mítico local, ya quedó pronto. Resta continuar trabajando en la parte de la fachada y el fondo del mismo, donde se harán una «serie de arreglos».

Finalmente, resaltó que en breves se abrirá un llamado para licitar casi todos los locales del Mercado, reservando algunos para poder «hacer otras intervenciones que estamos pensando«. Se estima que en una semana más, podrían culminar estas obras.

Semanas atrás, el edil Juan Ángel Menéndez (PN), explicó el proyecto que quiere realizar con el Mercado Municipal de San José. «Renovación» y «revitalización» es lo que espera darle al histórico edificio maragato.

Consultado por la prensa, Menéndez expresó cuál es el objetivo del proyecto: «Dejar de ser un mercado agrícola como era en sus orígenes, sino que pasar a algo más moderno. La idea es que se mezcle con otros emprendimientos que sean de tipo gastronómicos, culturales sin perder la esencia agrícola de los orígenes«.

Planteó que se podrían instalar locales de comidas rápidas, redes de cobranza, espacios culturales, entre otras alternativas. Apunta a realizar un «concurso de ideas, para que la gente se apropie del Mercado» con el objetivo de que aporten sugerencias en aquello que consideren mejorable.