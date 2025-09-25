La propia intendencia capitalina informó dónde colocará nuevos radares, y los puntos donde ya no existirán.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, explicó que los nuevos equipos estarán ubicados “en lugares con alto índice de siniestralidad, de los más altos de Montevideo, en base a datos de la Unasev”. Según informo Subrayado Los radares no solo controlan la velocidad, sino que también, cuando están asociados a semáforos, verifican el respeto a la luz roja.

Los nuevos puntos de control se ubicarán en:

Rambla República de México y 6 de Abril (Punta Gorda)

Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar (La Unión)

Nueva Palmira y Democracia (Villa Muñoz)

Jujuy y Princivalle (Bella Vista)

En tanto, los radares que dejarán de funcionar estarán en:

Avenida Italia y Lido (Carrasco, al oeste)

Avenida 18 de Julio y Yaguarón (Centro)

Camino Carrasco y Lugo (La Cruz de Carrasco)

Con esta modificación, la capital quedará con 53 cajas de radar en funcionamiento, y según anunció la IMM, su entrada en vigencia está prevista para el último trimestre de 2025.

Actualmente, Montevideo cuenta con radares en puntos estratégicos de la rambla, avenidas principales como Italia, Rivera, Luis Alberto de Herrera y Agraciada, así como en bulevares y cruces con alta circulación.

La comuna recordó que esta medida se enmarca en un plan más amplio que incluye otros 15 cambios destinados a mejorar la seguridad vial y agilizar el transporte en la ciudad.