El cambio “asegurará el suministro por los próximos 50 años o más” aseguran desde el Municipio de esa ciudad del departamento de San José.

Este martes se concretó un hecho simbólico: la remoción del tanque antiguo, que había sido instalado hace 27 años. La estructura fue separada de su base y retirada mediante una grúa de gran porte, cuya presencia ya venía llamando la atención de los vecinos en los últimos días.

La iniciativa comenzó a gestionarse hace cuatro años ante el entonces presidente de OSE, Raúl Montero, y permitirá duplicar la capacidad de almacenamiento de agua potable, alcanzando los 300 metros cúbicos. Según el Municipio, se trata de “un avance histórico” que beneficiará directamente a la población actual y a las futuras generaciones.

“Un avance clave que beneficiará directamente a nuestra población actual y asegurará el suministro por los próximos 50 años o más”, aseguraron.

La empresa responsable de la obra es MANTIBA S.A., bajo la dirección técnica de la ingeniera Patricia Romero. Desde la administración local destacaron el compromiso y profesionalismo del equipo a cargo.

Además de la renovación tecnológica, el proyecto representa una mejora sustancial en la infraestructura hídrica de la ciudad y un paso firme hacia el desarrollo sustentable y el bienestar comunitario.