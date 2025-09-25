El hecho ocurrió en la capital departamental y generó lesiones, detenidos y daños en un móvil policial

En la madrugada de este jueves, un operativo policial en San José de Mayo terminó con momentos de gran tensión en el barrio Picada de las Tunas.

De acuerdo al parte de la Jefatura de Policía de San José, “personal de la Unidad de Respuesta Policial que en horas de la madrugada de hoy se encontraba realizando patrullaje, avistó a un hombre, del cual se tenía conocimiento se encontraba requerido por orden judicial, salir en un vehículo (triciclo) desde una finca ubicada en las inmediaciones de calles Uruguay y Costa Rica”.

El sujeto evadió a los efectivos e ingresó nuevamente a la vivienda, pero poco después otro individuo salió del lugar en el mismo vehículo, huyendo a gran velocidad y realizando maniobras imprudentes. Según el informe, el hombre intentó en dos oportunidades embestir a funcionarios del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.).

Al ser interceptado, forcejeó con los actuantes mientras un grupo de personas arrojaba piedras y objetos contra los policías, lo que provocó lesiones a un funcionario y daños en un móvil policial.

Finalmente, fueron detenidos un hombre de 30 años y una mujer de 56, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Letrada de 2° Turno. En tanto, el hombre inicialmente requerido logró darse a la fuga.