El hecho ocurrió en la pasada noche de miércoles

En horas de la jornada de ayer, se encontraba la Brigada Departamental de Seguridad Rural (B.D.S.R.) realizando un patrullaje, en la zona del bypass nuevo de la Ruta 11, a la altura del kilómetro 5, permitió identificar a los ocupantes de un camión e incautar un vacuno que no contaba con trazabilidad.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “al realizar un registro del vehículo, encuentran un vacuno, el cual el conductor manifestó haberlo comprado a un tercero momentos antes. Al ser inspeccionado el vacuno, se constató que no contaba con su caravana de trazabilidad pero en sus orejas se podía apreciar que recientemente habría sido retirada”.

Los ocupantes del vehículo, un hombre de 32 años y una mujer de 29, fueron trasladados a la Comisaría 3ra. de Juan Soler. La Fiscalía Letrada de 1° Turno dispuso actuaciones y, tras la investigación, se logró establecer la procedencia del animal, que fue entregado a su propietario.

El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras que la mujer recuperó su libertad.