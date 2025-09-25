El expresidente Luis Lacalle Herrera criticó que en escuelas y liceos se exhiba la bandera del colectivo LGBT

Durante setiembre se desarrollan distintas actividades en el marco del Mes de la Diversidad, que incluyen la colocación de banderas, eventos culturales y la tradicional Marcha por la Diversidad, prevista para el próximo viernes 26 en Montevideo.

En ese contexto, Lacalle Herrera envió una nota a los medios en la que cuestionó la presunta colocación de banderas LGBT en centros de estudio. Según afirmó, “hay que denunciar esta ilegalidad por parte de quienes quieren debilitar la identidad nacional”.

El expresidente también recordó otras situaciones en las que, a su entender, se sustituyeron símbolos nacionales. “Cuando Tabaré Vázquez asumió la Intendencia de Montevideo, sustituyó el escudo de la ciudad por un dibujo que decía ‘Montevideo tu casa’. Cuando asumió la presidencia, cambió el escudo nacional por la imagen del sol naciente”, expresó. Agregó además que “cuando Carolina Cosse ocupa la vicepresidencia, sustituye el escudo nacional por el mismo sol naciente”.

Según informó El Observador, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia organizó recientemente una performance de drag queens en Torre Ejecutiva. La secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, explicó que se trató de “un arte donde varones se caracterizan como mujeres con un fin exclusivamente artístico”.

Las artistas elegidas fueron Padyjeff y Negrashka, seleccionadas por “romper estereotipos”. Spinetti destacó que Padyjeff “es una persona gorda y proviene de un barrio carenciado, lo cual transmite un mensaje con su cuerpo y su arte”, mientras que Negrashka “sale del estereotipo drag porque tiene barba”.

La polémica se suma al debate nacional en torno a la convivencia entre los símbolos patrios y las expresiones vinculadas a la diversidad, en un mes cargado de actividades en todo el país.