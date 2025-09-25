Conocé el resto de la variada propuesta de actividades con la que contará la exposición

En la tarde de este jueves, en el predio de la Asociación Rural de San José, la cual celebra su 125° aniversario, se realizó el lanzamiento oficial de la 81° Expo San José. El presidente de la asociación, Agustín Álvarez, brindó detalles al respecto.

La Expo se realizará del 9 al 12 octubre, en las instalaciones de la asociación, contando con la clásica muestra de ganado lechero y ovino. Si bien destacó que desde los inicios, es el atractivo principal de la exposición, en los últimos años se han sumado diferentes actividades, para atraer a la mayor cantidad de público posible.

El jueves 9, desde la hora 8, comenzará la entrada de animales para la exposición, y desde el mediodía del viernes, la misma quedaría pronta para el ingreso del público, con entrada. Las mismas, durante el mes de setiembre se pueden adquirir a través de un bono, donde se pueden comprar por los tres días a $300 ($100 por día). O sino, el que desee asistir por día, lo hará con un costo de $150 por día.

El día sábado la entrada tendrá este último valor hasta la hora 19, de ahí en adelante, se cobrará a $250 debido a que en ese horario comenzarán los diferentes espectáculos musicales, como por ejemplo: La Nueva Escuela, Catherine Vergnes y DJ Sanata.

Álvarez resaltó que entre las actividades no necesariamente vinculadas a lo agropecuario, se realizará el 3° Campeonato Regional de Asadores, habrá una demostración del grupo “Arte en motosierra”, y también una exhibición de motos de alta cilindrada del grupo “Los Truenos”, entre otras.

A continuación, el cronograma de actividades:

Jueves 9

8:00H – Entrada de animales para exposición

12:00H – Pabellón: Apertura muestra fotográfica «Profundidad de campo» Fotógrafa María Mercedes Aldaz

13:00H – Galpón N° 6: Apertura de Exposición de Conejos

13:00H – Apertura exposición de maquinaria agrícola antigua Museo Agrícola – Roberto Fonte (Carmelo) y Familia Cabrera (Nueva Helvecia)

13:00H – Apertura exposición de vehículos 4×4 Grupo Las Colonias

20:00H – Pabellón: Remate por pantalla: Escritorio Camy

Viernes 10

8:00H – Entrada de animales para exposición

9:30H – Visita guiada de escuelas y actividad recreativa con escolares: coorganizada junto a Asociación Cristiana de Jóvenes de San José

10:00H – Oficina institucional: Reunión de Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural (actividad interna, a confirmar)

10:00H – Pabellón: Prueba teórica Encuentro de Escuelas Agrarias «Construyendo los próximos 125 años»: coorganizado con Sociedad Criadores de Holando, IPA, INASE y SUL

12:00H – Galpón N° 5: Comienzo de Expo Artesanas de San José

12:00H – Espacio contiguo a Galpón N° 6: Apertura «Guardería de corderos»: coorganizada con SUL

13:00H – Inicio de demostración del Grupo «Arte en motosierra»

16:00H – Ruedo principal: Entrega resultados Encuentro de Escuelas Agrarias «Construyendo los próximos 125 años»

17:30H – Actividad recreativa para niños: coorganizada con Cireneos San Jose

19:00H – Escenario: Mix Dance by FT Fitness, Legueros.

22:00H Carpa gigante: «La peña de la Expo»: Jueveros, Gimena Díaz, Los de acá, Mauricio Malo (invitado especial): coorganizada con Cireneos San José.

Sábado 11

8:00H – Apertura «Guardería de corderos»: coorganizada con SUL

9:00H – Ruedo principal: Jurado de Calificación 1° Nacional Dorper. Jurado: Dr. Matías Guastalla (Argentina).

9:00H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Hampshire Down. Jurados: Mariano Rodríguez y Javier Cambruzi (Uruguay)

9:00H – Pabellón: Inicio de muestra de emprendedores artesanales: coorganizada junto a Intendencia de San José

9:00H – Inicio de muestra «Jóvenes emprendedores a la Rural’: coorganizada junto a Intendencia de San José

9:00H – Continúa demostración del grupo «Arte en motosierra».

10:00H – Picadero: Concurso Nacional de Terneras Selección Holando a Corral

11:00H – Carpa gigante: Tercer Campeonato Regional de Asadores

11:00H – Oficina institucional: Reunión de la Comisión Departamental de Salud Animal, CODESA (actividad interna)

12:00H – Espacio contiguo al escenario: exhibición de motos de alta cilindrada: Grupo Los Truenos

13:00H – Bendición de la 81° Expo San José: Sacerdote Emiliano García

13:00H – Ruedo Principal: Jurado de Calificación raza Normando. Jurado: Dr. Alejandro Garavito (Colombia).

13:00H – Hipódromo: Actividades ecuestres: coorganizado junto a NBHA y sr. Federico Delgado.

13:00H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Frisona Milchschaf

13:30H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Poll Dorset

14:00H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Santa Ines

14:30H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificacion raza Texel. Jurado: Sr. Leonardo La Cava

15:00H – Local de ventas: remate equinos Escritorio Camy

15:00H – Mesa de la diversión: Concurso de pulseadas Grupo Los Truenos

16:00H – Inicio de feria de quesos artesanales de San José: coorganizada junto a Intendencia de San José

16:30H – Ruedo Principal: Concurso Presentador Juvenil raza Normando

17:00H -.Ruedo Principal: Jurado de Calificación raza Holando categorías machos y hembras solteras. Jurado: Sr. Richard Osborne (Canadá).

18:00H – Ruedo Ovino: Demostración de perros raza Border Collie. Experta de la raza Sra. Adriana soler

Ruedo Principal: Venta de reproductores, bandera libre

19:30H – Escenario: Orquesta Espectáculo (Banda Departamental de Colonia), La Nueva Escuela, Catherine Vergnes, DJ Sanata

Domingo 12