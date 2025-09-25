Conocé el resto de la variada propuesta de actividades con la que contará la exposición
En la tarde de este jueves, en el predio de la Asociación Rural de San José, la cual celebra su 125° aniversario, se realizó el lanzamiento oficial de la 81° Expo San José. El presidente de la asociación, Agustín Álvarez, brindó detalles al respecto.
La Expo se realizará del 9 al 12 octubre, en las instalaciones de la asociación, contando con la clásica muestra de ganado lechero y ovino. Si bien destacó que desde los inicios, es el atractivo principal de la exposición, en los últimos años se han sumado diferentes actividades, para atraer a la mayor cantidad de público posible.
El jueves 9, desde la hora 8, comenzará la entrada de animales para la exposición, y desde el mediodía del viernes, la misma quedaría pronta para el ingreso del público, con entrada. Las mismas, durante el mes de setiembre se pueden adquirir a través de un bono, donde se pueden comprar por los tres días a $300 ($100 por día). O sino, el que desee asistir por día, lo hará con un costo de $150 por día.
El día sábado la entrada tendrá este último valor hasta la hora 19, de ahí en adelante, se cobrará a $250 debido a que en ese horario comenzarán los diferentes espectáculos musicales, como por ejemplo: La Nueva Escuela, Catherine Vergnes y DJ Sanata.
Álvarez resaltó que entre las actividades no necesariamente vinculadas a lo agropecuario, se realizará el 3° Campeonato Regional de Asadores, habrá una demostración del grupo “Arte en motosierra”, y también una exhibición de motos de alta cilindrada del grupo “Los Truenos”, entre otras.
A continuación, el cronograma de actividades:
Jueves 9
- 8:00H – Entrada de animales para exposición
- 12:00H – Pabellón: Apertura muestra fotográfica «Profundidad de campo» Fotógrafa María Mercedes Aldaz
- 13:00H – Galpón N° 6: Apertura de Exposición de Conejos
- 13:00H – Apertura exposición de maquinaria agrícola antigua Museo Agrícola – Roberto Fonte (Carmelo) y Familia Cabrera (Nueva Helvecia)
- 13:00H – Apertura exposición de vehículos 4×4 Grupo Las Colonias
- 20:00H – Pabellón: Remate por pantalla: Escritorio Camy
Viernes 10
- 8:00H – Entrada de animales para exposición
- 9:30H – Visita guiada de escuelas y actividad recreativa con escolares: coorganizada junto a Asociación Cristiana de Jóvenes de San José
- 10:00H – Oficina institucional: Reunión de Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural (actividad interna, a confirmar)
- 10:00H – Pabellón: Prueba teórica Encuentro de Escuelas Agrarias «Construyendo los próximos 125 años»: coorganizado con Sociedad Criadores de Holando, IPA, INASE y SUL
- 12:00H – Galpón N° 5: Comienzo de Expo Artesanas de San José
- 12:00H – Espacio contiguo a Galpón N° 6: Apertura «Guardería de corderos»: coorganizada con SUL
- 13:00H – Inicio de demostración del Grupo «Arte en motosierra»
- 16:00H – Ruedo principal: Entrega resultados Encuentro de Escuelas Agrarias «Construyendo los próximos 125 años»
- 17:30H – Actividad recreativa para niños: coorganizada con Cireneos San Jose
- 19:00H – Escenario: Mix Dance by FT Fitness, Legueros.
- 22:00H Carpa gigante: «La peña de la Expo»: Jueveros, Gimena Díaz, Los de acá, Mauricio Malo (invitado especial): coorganizada con Cireneos San José.
Sábado 11
- 8:00H – Apertura «Guardería de corderos»: coorganizada con SUL
- 9:00H – Ruedo principal: Jurado de Calificación 1° Nacional Dorper. Jurado: Dr. Matías Guastalla (Argentina).
- 9:00H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Hampshire Down. Jurados: Mariano Rodríguez y Javier Cambruzi (Uruguay)
- 9:00H – Pabellón: Inicio de muestra de emprendedores artesanales: coorganizada junto a Intendencia de San José
- 9:00H – Inicio de muestra «Jóvenes emprendedores a la Rural’: coorganizada junto a Intendencia de San José
- 9:00H – Continúa demostración del grupo «Arte en motosierra».
- 10:00H – Picadero: Concurso Nacional de Terneras Selección Holando a Corral
- 11:00H – Carpa gigante: Tercer Campeonato Regional de Asadores
- 11:00H – Oficina institucional: Reunión de la Comisión Departamental de Salud Animal, CODESA (actividad interna)
- 12:00H – Espacio contiguo al escenario: exhibición de motos de alta cilindrada: Grupo Los Truenos
- 13:00H – Bendición de la 81° Expo San José: Sacerdote Emiliano García
- 13:00H – Ruedo Principal: Jurado de Calificación raza Normando. Jurado: Dr. Alejandro Garavito (Colombia).
- 13:00H – Hipódromo: Actividades ecuestres: coorganizado junto a NBHA y sr. Federico Delgado.
- 13:00H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Frisona Milchschaf
- 13:30H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Poll Dorset
- 14:00H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificación raza Santa Ines
- 14:30H – Ruedo Ovinos: Jurado de Calificacion raza Texel. Jurado: Sr. Leonardo La Cava
- 15:00H – Local de ventas: remate equinos Escritorio Camy
- 15:00H – Mesa de la diversión: Concurso de pulseadas Grupo Los Truenos
- 16:00H – Inicio de feria de quesos artesanales de San José: coorganizada junto a Intendencia de San José
- 16:30H – Ruedo Principal: Concurso Presentador Juvenil raza Normando
- 17:00H -.Ruedo Principal: Jurado de Calificación raza Holando categorías machos y hembras solteras. Jurado: Sr. Richard Osborne (Canadá).
- 18:00H – Ruedo Ovino: Demostración de perros raza Border Collie. Experta de la raza Sra. Adriana soler
- Ruedo Principal: Venta de reproductores, bandera libre
- 19:30H – Escenario: Orquesta Espectáculo (Banda Departamental de Colonia), La Nueva Escuela, Catherine Vergnes, DJ Sanata
Domingo 12
- 8:00H – Apertura de «Guardería de corderos»
- 8:15H – Jurado de Calificación raza Jersey. Jurado: Sr. Richard Osborne (Canadá).
- 9:30H – Ruedo Principal: continúa Jurado de Calificación raza Holando hasta Gran Campeona.
- 9:00H – Continúa la demostración del Grupo «Arte en motosierra»
- 10:00H – Ruedo Ovino: Presentación de Mansedumbre y doma racional de equinos a cargo de personal de Unidad de Caballería-Coraceros de la Dirección Nacional Guardia Republicana.
- 11:00H – Ruedo Ovino: Presentación de la Unidad táctica de canes K9 con demostración de adiestramiento, destreza y entrenamiento de canes de la Dirección Nacional Guardia Republicana
- 12:30H – Ruedo Ovino: Muestra equina
- 12:30H – Ruedo Principal: Concurso Presentador Juvenil raza Holando
- 13:00H – Ruedo Principal: Final del Concurso de Presentador Juvenil todas las razas
- 13:00H – Carpa gigante: Almuerzo del Tambero: coorganizado junto con la Asociación Nacional de Productores de Leche
- 16:00H – Ruedo Principal: Actuación de banda musical
- 17:00H – Ruedo Principal: Acto de Clausura
- 20:00H – Salida de reproductores