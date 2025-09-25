La misma es promovida por el ministerio de Salud Pública y el ministerio de Desarrollo Social

Desde el ministerio de Salud Pública y el ministerio de Desarrollo Social, invitan a la sociedad, a participar de un conversatorio sobre la diversidad sexual, en el marco de conmemorarse ese mes, en el corriente.

La actividad tendrá lugar en el Instituto Cultural Español (ICE) ubicado en 25 de Mayo 422, en San José de Mayo. Será el próximo martes 30 de setiembre, desde las 8.30 a las 12H.

Desde la organización del evento, destacaron que será una jornada de «encuentro y reflexión para promover el diálogo, la inclusión y la construcción colectiva de las propuestas que fortalezcan los derechos y el bienestar de todas las personas«. La charla será enmarcada desde tres ejes: educación, salud psicoemocional y participación social.