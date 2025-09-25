El grupo de teatro “Mujeres” llega al Macció con su nueva propuesta humorística

La obra, cargada de situaciones insólitas y de un humor particular, busca hacer reír al público sin dejar de lado la invitación a pensar sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana.

La presentación tendrá lugar en el emblemático Teatro Macció de San José de Mayo, espacio que una vez más abre sus puertas para recibir a propuestas culturales locales y nacionales.

Con esta puesta en escena, el grupo “Mujeres” reafirma su estilo, que combina entretenimiento, ironía y reflexión en un formato que ha conquistado a distintos públicos en cada una de sus presentaciones.