La actividad se realizará de 10:30 a 12:30 horas en Aparicio Saravia 025.

Este sábado 27 de septiembre, Frigocarnes San José invita a todos los vecinos a una degustación gratuita de su Hamburguesa Box 501, en su nuevo local ubicado en Aparicio Saravia 025.

La actividad se realizará de 10:30 a 12:30 horas, con la oportunidad de disfrutar de una propuesta gastronómica especial y conocer las instalaciones del nuevo punto de venta.

Además, la jornada contará con ofertas destacadas, entre ellas:

Colita de cuadril a $339 el kilo.

Bondiola a $180 el kilo.

Paquete de 2 Hamburguesas Box a $55.

Pollo congelado a $114 el kilo.

Con este nuevo local, Frigocarnes San José suma un punto de atención al ya conocido comercio de 18 de Julio y Sarandí, reafirmando su lema de ofrecer “calidad de primera y precios inigualables”.