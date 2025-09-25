La actividad se realizará de 10:30 a 12:30 horas en Aparicio Saravia 025.
Este sábado 27 de septiembre, Frigocarnes San José invita a todos los vecinos a una degustación gratuita de su Hamburguesa Box 501, en su nuevo local ubicado en Aparicio Saravia 025.
La actividad se realizará de 10:30 a 12:30 horas, con la oportunidad de disfrutar de una propuesta gastronómica especial y conocer las instalaciones del nuevo punto de venta.
Además, la jornada contará con ofertas destacadas, entre ellas:
- Colita de cuadril a $339 el kilo.
- Bondiola a $180 el kilo.
- Paquete de 2 Hamburguesas Box a $55.
- Pollo congelado a $114 el kilo.
Con este nuevo local, Frigocarnes San José suma un punto de atención al ya conocido comercio de 18 de Julio y Sarandí, reafirmando su lema de ofrecer “calidad de primera y precios inigualables”.