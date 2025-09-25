Se realizará este viernes 26 de setiembre

La Intendencia de San José convocó a una actividad especial para dar la bienvenida a la primavera en el Centro Diurno para Personas Mayores del Parque Rodó, en San José de Mayo.

La instancia se desarrollará el viernes 26 de setiembre a las 16:30 horas, con el objetivo de promover un espacio de encuentro, disfrute y creatividad.

Desde la organización se invita a los participantes a asistir con un atuendo alegre y colorido, incorporando flores, tonos vivos u otros detalles que reflejen la estación, apelando a la imaginación y la creatividad.