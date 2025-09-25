El grupo Cincopados se presentará este domingo 28 de setiembre a las 20 horas en el Teatro Macció

La propuesta artística busca combinar la música popular con la identidad campera, ofreciendo al público un show que trasciende lo musical para convertirse en una celebración de costumbres y raíces.

Con una estética cuidada y un repertorio pensado para el disfrute colectivo, Cincopados apuesta a llenar de energía positiva y baile el emblemático escenario maragato.

El espectáculo forma parte de la variada agenda cultural que el Teatro Macció ofrece durante setiembre, acercando diferentes expresiones artísticas a la comunidad.