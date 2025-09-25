Está acusado de tres crímenes en las últimas semanas. Hubo una persecución y les fue incautado un revólver.

La Policía detuvo en Florida este jueves a José Carlos Machado, alias El Pelón, de 32 años, requerido por tres homicidios, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Fue pasadas las once de la mañana. Los policías vieron a dos personas en moto haciendo maniobras imprudentes y tras una persecución los detuvieron en el kilómetro 83 de la ruta 5, cerca de Mendoza Chico. Uno de los arrestados fue El Pelón. Iban con un revólver, que les fue incautado.

Durante la persecución ambos cayeron de un puente y fueron arrestados por efectivos de Policía Caminera y de la seccional 15ª de Florida.

«En estos momentos se encuentra detenido en la Dirección de Investigaciones, será trasladado por personal de Canelones para continuar con los trabajos correspondientes», informó la Jefatura de Florida.

De los más buscados.

Para los investigadores policiales es uno de los delincuentes más peligrosos, que a lo largo de su vida acumula 38 indagatorias por distintos delitos, y que fue varias veces sometido a procesos judiciales que derivaron en imputación con internación cuando era menor y en prisión cuando cumplió la mayoría de edad.

Es sospechoso de estar implicados en tres asesinatos cometidos en una semana, a inicios de setiembre.

Por el crimen de un hombre de 33 años el lunes 8 en Colonia Nicolich. Por el asesinato de Talíha, una enfermera de 26 años que fue baleada dentro de un auto en un estacionamiento en Playa Verde el viernes 12 en la madrugada (huyó a Canelones). Y por el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido en la tarde de ese mismo viernes en el barrio Estadio en Pando.

Mientras la Policía lo buscaba, “El Pelón” divulgó dos videos en los que dio su versión, dijo que lo están «ensuciando» y «difamando», y agregó: «Yo tengo familia, soy un ser humano como ustedes; mis hijos están siendo discriminados. La Policía me está buscando por todos lados, me estoy moviendo con mi abogado (…) No tengo por qué andar ocultándome como estoy».

El prontuario criminal:

El 30 marzo de 1993 nació y fue registrado como José Carlos Machado González.

El 1º noviembre de 2008, con 15 años fue internado en el INAU por un homicidio en grado de tentativa ocurrido en Montevideo. Luego quedó libre.

El 10 julio de 2009, por venta de drogas fue reintegrado al INAU.

Por un homicidio, el 3 julio de 2010 fue nuevamente internado, pero el juez lo dejó libre.

Tres meses después, en octubre de 2010, cometió otro homicidio, esta vez en Canelones y volvió al INAU. Poco después, un juez lo dejó en libertad.

El 5 enero de 2011 volvió al INAU por rapiña y un homicidio. Ese crimen fue a un repartidor de cigarrillos de 55 años en Colonia Nicolich, Canelones. Por este caso, la Suprema Corte de Justicia decidió sancionar al juez que había otorgado la libertad a “El Pelón”.

Era enero de 2011 y le faltaban dos meses para cumplir la mayoría de edad. Con el tiempo sumó anotaciones por drogas y rapiñas, así como por incendio, delito por el que estuvo preso.

Como mayor tuvo otras detenciones, procesado con prisión y luego puesto en libertad, todos estos antecedentes fueron en Canelones.

El 2 de febrero de 2016: a prisión por delito de abigeato agravado.

El 29 diciembre 2019: a prisión por lesiones graves, especialmente agravadas en reiteración real, con delito de hurto.

El 18 de mayo de 2021 fue enviado a prisión por violencia doméstica, incendio y lesiones personales.

El 24 marzo 2023 fue a prisión por suministro de drogas.