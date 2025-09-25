Su paradero es desconocido desde el pasado martes

La Jefatura de Policía de San José informó este jueves que se solicita la colaboración de la población y los medios de prensa para establecer la ubicación de María Lorena Arias Rodríguez, de 19 años de edad, con último domicilio en Ciudad del Plata, cuyo paradero se desconoce desde el día 23 de septiembre.

Según el parte oficial, la joven fue vista por última vez vistiendo pantalón deportivo negro, campera color negro con rayas blancas y championes blancos.

Ante cualquier información sobre su paradero, las autoridades exhortan a comunicarse con la Dependencia Policial más cercana o al servicio de Emergencias 9.1.1.