El Centro Público de Empleo anunció nuevas fechas

El Centro Público de Empleo, continúa llevando adelante, instancias de encuentro con aquellos interesados. Desde la Intendencia de San José, confirmaron próximas fechas donde estará disponible en el interior del departamento.

El mismo brinda diferentes asesoramientos, como por ejemplo el referido a cómo abordar una entrevista laboral, o cómo elaborar herramientas de búsqueda de empleo y conexión con oportunidades laborales.

Punta de Valdez y Rafael Perazza, son los sitios donde el próximo lunes 29 de setiembre, se estará recibiendo a todos aquellos interesados.

En Puntas de Valdez, de 9 a 12 horas, en la oficina administrativa de la Intendencia, de dicha localidad (Ruta 1 vieja km 61). En tanto, en Rafael Perazza, será de 13 a 15 horas, en la oficina del Ejecutivo, de ese sitio (Ruta 1 vieja km 72).