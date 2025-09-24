La actividad es convocada por la dirección departamental de Salud

Desde el ministerio de Salud Pública, y la dirección departamental de Salud, este miércoles, informaron acerca de una actividad a realizarse este próximo viernes 26 de setiembre en San José de Mayo, en el marco de la Semana del Corazón.

Será una jornada de sensibilización, que comenzará a la hora 10 y culminará a la hora 13. Se desarrollará en la peatonal Sarandí, donde se realizarán controles de presión arterial, peso, talle, e Índice de Masa Corporal (IMC).