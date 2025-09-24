Desde la dirección nacional de Empleo, destacaron que la ley vigente «no cumplió con las expectativas»

En San José de Mayo, más precisamente en el Centro Comercial e Industrial, este miércoles se desarrolló una reunión convocada por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la dirección nacional de Empleo.

Su director, Federico Araya, en diálogo con San José Ahora, destacó que el motivo de la misma, era reunirse con empresarios, microemprendedores, y trabajadores, para recolectar insumos (así como en otros departamentos) para proyectar una nueva ley de empleo, que espera que en el primer semestre de 2026, se pueda presentar en el Parlamento.

Destacó que la ley de empleo actual (N° 19.973) «no cumplió con las expectativas que tenía el gobierno anterior, que esperaba o proyectaba crear 8.000 puestos de trabajo por año, y solo se crearon 4.000, esas debilidades que encontramos en la ley actual, donde el 80% de las contrataciones se realizaron en Montevideo y Canelones«.

En ese marco, desde la dirección, se están desplegando por todo el territorio nacional, donde ya han estado en Flores, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Colonia y Soriano, cerrando el mes en San José. En el mes de octubre, estarán en Rivera, Tacuarembó, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, terminando las visitas departamentales, para el mes de noviembre.

De los principales insumos que se han recogido a lo largo del país, Araya destacó que «no ha llegado sobre todo a las microempresas, donde la ley impone una restricción, que el 20% de la plantilla de trabajadores no se puede superar a través de contratos por esta ley, esto implica que para una empresa pequeña si tiene diez trabajadores, solamente puede contratar a dos, y muchas veces esto desmotiva«.

Araya, mencionó que San José, al estar dentro del área metropolitana, «afortunadamente» presenta tasas de desempleo y de informalidad, inferiores a la media del país. En línea con lo dicho anteriormente sobre la repartición territorial de los puestos de empleo adjudicados por esta ley.

«Al concentrarse el 80% de las contrataciones en Montevideo y Canelones, San José quedó bastante relegado, porque el tercer departamento era Maldonado y el cuarto Colonia, tan solo con un 3% de las contrataciones cada uno, entonces queremos expandir la ley de empleo y que no se concentre tanto en Montevideo y Canelones«.