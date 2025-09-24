Conocé por qué.

La Intendencia de San José recomendó “a la población circular con precaución” por un sector de la Plaza 4 de Octubre de San José de Mayo. Lo hizo previo al inicio, este jueves 25 de setiembre, de “tareas de mantenimiento en la zona de la fuente y de las aguas danzantes”.

El comunicado dice: “A partir de este jueves 25, iniciarán tareas de mantenimiento en la zona de la fuente y de las aguas danzantes, en la Plaza 4 de Octubre.

Se recomienda a la población circular con precaución, ya que si bien, el área estará señalizada, el piso puede estar resbaladizo en el entorno”.