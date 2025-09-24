El representante de la empresa Catalcrem aseguró que desconocía los límites de almidón permitidos en el queso rallado

Las repercusiones por la lista de quesos adulterados que afecta a más de diez marcas en el país siguen generando declaraciones y controversias. Este martes, el Congreso de Intendentes actualizó la nómina y corrigió la inclusión de la marca La Vaquita, que fue retirada por error.

En ese marco, Maximiliano Marrero, director de Catalcrem —empresa responsable de la marca Reggio—, habló públicamente sobre la situación. Según explicó en declaraciones recogidas por Diario Helvecia y difundidas por Montevideo Portal, la división de Bromatología de la Intendencia de Colonia realizó controles en su planta y detectó irregularidades en los niveles de almidón.

“Me explicaron que la normativa admite un 3% de almidón en un queso procesado rallado. Yo lo desconocía. En nuestro caso, la muestra que habían retirado dio 17%”, señaló Marrero, quien sostuvo que el error no fue intencional.

El empresario defendió el trabajo de la firma y afirmó que la venta de queso rallado no es el rubro principal de Catalcrem, aunque insistió en que “nuestro producto es de buena calidad”.

En el caso de esta marca, no se aplicó la prohibición total, pero sí se retiraron los envases de queso rallado del mercado hasta que se produzca dentro de los estándares legales. Marrero también reclamó mayor claridad en la normativa, al señalar que en otros productos lácteos —como el queso sándwich o la barra para cortar— sí se permite la utilización de almidón en determinados porcentajes.