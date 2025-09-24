El sábado la reconocida banda argentina se presentará en el estadio Alberto Suppici.

La banda argentina La Renga se presentará este sábado en el estadio Suppici de Colonia. Por ese motivo, la Policía desplegará un Plan de Seguridad Pública Integral, del que participará la Dirección de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones, Interpol, el Centro de Comando Unificado de Montevideo, la Guardia Republicana, la Dirección de Migraciones, Bomberos, así como las Jefaturas de Policía de Soriano, San José y Flores, la Policía Caminera, la Prefectura y las Fuerzas Militares, informó Telenoche.

El operativo contará con la participación de 230 efectivos, y el dispositivo desplegado tendrá la presencia de Grupos de Choque de la Guardia Republicana y Grupos de Reserva Táctica (GRT) de varias jefaturas, incluida la local. El personal y los recursos se distribuirán principalmente en las zonas de mayor afluencia de público, el área comercial y el barrio histórico.

También se dispondrán 40 vehículos, entre camionetas, autos, motos, un camión hidrante y un camión blindado que realizarán patrullajes constantes.

El Centro de Comando Unificado de Montevideo proporcionará drones de alta tecnología para el control de las masas y las zonas afectadas durante el evento.

La presencia policial se incrementará a partir de la mañana del 26 de setiembre y se mantendrá hasta la noche del domingo 28.