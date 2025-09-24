En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos

OSE informó que este jueves 25 de setiembre se llevará a cabo el desmontaje del tanque elevado del Servicio Ecilda Paullier.

Con motivo de la intervención, y por razones de seguridad, la oficina de Atención al Público permanecerá cerrada durante toda la jornada laboral.

La empresa precisó además que, en caso de registrarse mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso. Desde OSE se solicitaron las disculpas correspondientes a los usuarios por las molestias ocasionadas.