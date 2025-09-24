Semanas atrás se realizó en la Escuela N°2 de Rincón del Píno, así como en la Escuela N°8 de Chamizo

El ministerio de Salud Pública, junto a la dirección departamental de Salud, anunciaron este miércoles, que el próximo viernes 3 de octubre, se realizará la tercer ronda rural de salud en San José. En esta oportunidad, se realizará en la Escuela N°79, de Paso Gambetta, de 9 a 13 horas.

Semanas atrás, se realizó en la Escuela N°2 de Rincón del Pino, así como en la Escuela N°8 de Chamizo. En estas instancias, se cuenta con consultas de médico, partera y enfermería, vacunación (todo el esquema), realización de PAP, talleres de salud bucal, mental, vial, trato adecuado, nutrición, y prevención de adicciones.