El hecho ocurrió el pasado martes en la capital departamental

Un operativo de la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A.) derivó en la detención de un adolescente de 17 años, quien se trasladaba en moto por calles Vidal y Lavalleja de San José de Mayo.

Según informó este miércoles la Jefatura de Policía de San José, el joven llevaba entre sus prendas un arma de fuego, municiones, una balanza de precisión y un envoltorio con 57,50 gramos de «sustancia blanca en polvo«.

Al verificar la moto en la que circulaba, los funcionarios constataron que se encontraba registrada como hurtada.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Letrada de 1° Turno, mientras que el adolescente quedó a disposición de la Justicia.