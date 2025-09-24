El hecho ocurrió en la mañana del pasado martes

En la mañana de ayer, una rapiña tuvo lugar en un local comercial ubicado en Ruta 1 Vieja, Km 28, en Ciudad del Plata.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, dos hombres encapuchados con pasamontañas ingresaron al comercio y, mediante amenazas con un arma de fuego, sustrajeron varios teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el lugar trabajó un móvil del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.), que entrevistó a la empleada del local, víctima del hecho.

No se registraron personas lesionadas. La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso actuaciones, en tanto Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.