La actividad se realizará en la Oficina de la Juventud

La Intendencia de San José, a través de la Oficina de la Juventud, convoca a una nueva Reunión de Emprendedores Jóvenes el próximo viernes 26 de setiembre a las 19:00 horas, en el Espacio Joven (ex Estación de AFE).

La actividad está dirigida a personas de hasta 29 años que tengan un emprendimiento en marcha o una idea en desarrollo. El encuentro busca generar un espacio para conocerse, intercambiar experiencias y planificar en conjunto nuevas oportunidades.

Desde la organización destacaron que el objetivo es fortalecer la red de jóvenes emprendedores del departamento, potenciando sus proyectos y fomentando el crecimiento colectivo a través del intercambio.