Este miércoles 24 de setiembre se reciben CV en la Oficina de la Juventud, ex estación AFE.

El Centro Público de Empleo y la Oficina de la Juventud de San José convocan a los jóvenes a participar de una instancia de acercamiento al mercado laboral. La actividad se desarrolla hoy, miércoles 24 de setiembre, de 10 a 15 horas en la Oficina de la Juventud (ex estación AFE).

Los interesados podrán presentar su currículum vitae, el cual será derivado a distintas empresas según el perfil formativo. Desde la organización se remarca que esta propuesta busca facilitar el contacto directo entre jóvenes y oportunidades laborales en el departamento.