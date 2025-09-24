El hecho ocurrió en la zona de Av. Dr. Alberto de Herrera y Santiago Vázquez

Según informó la Policía, la víctima recibió una llamada en su teléfono fijo en la que una mujer, haciéndose pasar por un familiar, le dijo que su hijo había sido detenido en otro departamento y que necesitaba dinero con urgencia. Acto seguido, le indicó que un supuesto “policía de investigaciones” pasaría a retirar el dinero por su domicilio.

Confiando en la versión, la mujer solicitó dos préstamos y entregó la suma a un hombre que se presentó en su casa, descrito como de complexión gruesa, estatura media, tez morocha, con campera verde y pantalón negro.

La estafa se descubrió cuando su verdadero hijo llegó a la vivienda y desmintió la situación.

Recomendaciones oficiales

El Ministerio del Interior recuerda a la población que esta modalidad de estafa suele dirigirse especialmente a adultos mayores. Se recomienda:

No brindar datos personales ni bancarios por teléfono.

Desconfiar de llamados que soliciten dinero urgente o mencionen premios o préstamos.

Verificar con familiares o personas de confianza antes de actuar.

No concurrir a bancos o financieras ni entregar dinero a desconocidos.

Ante la duda, cortar la comunicación y realizar la denuncia.

Las autoridades reiteran la importancia de estar atentos y advertir a los adultos mayores para evitar que sean víctimas de este tipo de engaños.