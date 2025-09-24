El delincuente fue condenado por la Justicia

En San José de Mayo, un joven de 22 años con antecedentes penales fue condenado a prisión tras comprobarse su participación en varios delitos. Según informó la Jefatura de Policía de San José, “el Área de Investigaciones de Zona I llevó a cabo actuaciones que permitieron determinar la participación del detenido en dos hechos de hurto ocurridos anteriormente”.

El caso se originó a partir de una rapiña a un menor de edad ocurrida el 22 de septiembre, que llevó a la detención del individuo. Posteriormente, en audiencias desarrolladas en sede Fiscal y Judicial, se resolvió su condena.

El Magistrado actuante lo sentenció como autor penalmente responsable de un delito de rapiña en régimen de reiteración real con dos delitos de hurto especialmente agravados, imponiéndole la pena de 4 años de penitenciaría efectiva.