La Intendencia de San José, anunció el inicio de las mismas en febrero

Las obras en las inmediaciones del barrio Colón, más precisamente en la plaza Presbítero Agustín Hernández, ubicada entre calles José Ellauri, Atilio Pelossi, Rodó y Santiago Vázquez, comenzaron en febrero del corriente.

Según informó la Intendencia de San José, la remodelación consta de «conservar los espacios de juego y arbolado existentes, los que serán complementados con zonas adecuadas a las necesidades de los vecinos».

También se proponen «sectores de apropiación deportiva con equipamiento, juegos infantiles y adolescentes, de estancia y zonas multipropósito».

Además se intervendrá «calle Rodó y sus veredas con arbolados para lograr extender e integrar la vía al proyecto y se construirán entubados, canalones y rejillas de manera de brindar una adecuada canalización del agua».

Finalmente, otra de las tareas a realizar en la plaza son las «mesetas con cruce peatonal en ambos lados de la plaza y en el cruce de ambos sectores; veredas, canteros y entradas particulares sobre viviendas de calle Rodó y señalización horizontal y vertical del tramo».