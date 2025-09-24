El edil Fernando Choca, expuso la situación en la Junta Departamental de San José

En la pasada sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José, el edil por el Partido Nacional, Fernando Choca, propuso la creación de una mesa de diálogo, que aborde la situación que atraviesan vecinos de Colonia Wilson, donde se ubican doce viviendas de familias de pescadores, que reúnen a unas cincuenta o sesenta personas.

Choca, planteó la necesidad de contar con una «bajada adecuada y duradera hacia la playa«, que permita el acceso seguro de embarcaciones y tractores, destacó que hoy, «más de treinta embarcaciones no pueden utilizar las bajadas actuales por el deterioro de la infraestructura, lo que afecta directamente la actividad económica y el sustento de las familias«.

En este sentido, propuso la conformación una mesa de diálogo y participación territorial integrada por UTE, el municipio de Ciudad del Plata, la Junta Departamental, la Intendencia de San José, la DINARA, la DINACEA y representantes de vecinos y pescadores.

En la misma línea, expuso la situación que denuncian vecinos de la calle 17 Metros de Colonia Wilson, los cuales advierten que «falta iluminación en la zona, incrementando riesgos para la seguridad y dificultando el tránsito cotidiano, especialmente en horas de la noche«. El edil solicitó que «con urgencia» se instale allí alumbrado público, como una «medida básica de protección y de dignidad para los habitantes«.



