La determinación fue votada por unanimidad en una sesión del directorio del organismo celebrado este miércoles.

El directorio del Banco de Previsión Social (BPS) rechazó el pedido de la exdiputada del Frente Amplio Claudia Hugo, la viuda del exvicepresidente Danilo Astori, de percibir una pensión por su fallecido esposo.

Para la coalición de izquierda, fue un referente en materia económica. Durante su último tiempo, si bien había sido electo senador, no asistía al Parlamento por su débil estado de salud.