El hecho ocurrió en horas de esta tarde

Dos hombres fueron heridos de bala en la tarde de este miércoles en un estacionamiento ubicado frente al ex Comcar, en la zona de Santiago Vázquez.

Según informó Subrayado, uno de los atacados era un recluso que acababa de recuperar la libertad y que, al salir caminando del establecimiento, fue sorprendido a tiros. La otra persona baleada lo esperaba para retirarse juntos del lugar.

De acuerdo a la misma fuente, el autor de los disparos aguardaba en un vehículo en las inmediaciones y logró escapar tras la agresión. En la escena quedaron decenas de casquillos de arma de fuego 9 milímetros y un automóvil resultó dañado por los impactos.

Ambos heridos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras la Policía desplegó un operativo de búsqueda que hasta el momento no ha dado con el responsable. En el lugar también se hizo presente la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, junto a autoridades policiales.