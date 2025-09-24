El club maragato trabaja en su nueva sede, apoya a los jóvenes y enfrenta desafíos de infraestructura.

En diálogo con San José Ahora, Luis Sosa, tesorero, y Oscar Martínez Noya, vicepresidente del Club Atlanta El Gráfico, resaltaron el costado social de la institución, que va más allá de lo deportivo. Hace poco inauguraron un salón de usos múltiples, pensado no solo para los socios, sino para toda la comunidad josefina. Aunque aún restan obras para finalizarlo, el espacio ya está en funcionamiento.

Uno de los puntos que subrayaron los dirigentes es que la el predio donde se encuentra la cancha pertenece al INAU, lo que implica también una colaboración directa en brindar un espacio de recreación y deporte para niños y adolescentes. Y también requiere otros tiempos de espera, los permisos para cualquier obra.

Actualmente, el club enfrenta varios desafíos. La ciclovía, las palmeras de la Ruta 11 y la falta de iluminación son temas que preocupan a la institución, ya que afectan la seguridad y el acceso a sus instalaciones. Además, la sede social de Atlanta está en licitación y a la espera de ser alquilada, lo que podría significar un respaldo económico clave. Destacan que siempre hay pequeñas actividades para que los ciudadanos puedan colaborar y así ayudar al club.

Más allá de las dificultades, lo que más destacaron sus dirigentes fue el espíritu de unidad que caracteriza al club: “Acá todos los dirigentes somos amigos, y nos rotamos la presidencia para no cansarnos”, remarcaron.

Atlanta El Gráfico, un club humilde pero con fuerte compromiso social, continúa trabajando para crecer y consolidar su papel dentro de la comunidad maragata.