El hecho ocurrió en el departamento de San José, y es investigado por la Fiscalía

Un vecino de Rafael Perazza denunció haber sido víctima de una estafa por medios informáticos, luego de constatar transferencias no autorizadas en su cuenta bancaria.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “un hombre se presentó el día de ayer en la Comisaría 6ta. de Rafael Perazza y radicó denuncia por estafa. Manifestó que el día 20 de septiembre, ingresó a la aplicación de E-Brou y notó que el dinero que allí poseía era notoriamente menor a la que debía ser, por lo que al verificar los registros de movimientos de su cuenta, constató que se habían efectuado transferencias las cuales él no había realizado”.

Al acudir a las oficinas del Banco República (BROU), se le indicó presentar la denuncia policial. La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno, mientras que Comisaría 6ta. lleva adelante las actuaciones correspondientes.

El caso se enmarca en la creciente preocupación por delitos vinculados a la ciberseguridad y fraudes bancarios en la región.