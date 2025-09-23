El acusado, de 57 años, había huido en un control vehicular realizando maniobras imprudentes.

Un hombre de 57 años fue condenado a tres meses de prisión en régimen de libertad a prueba tras ser hallado culpable de un delito de desacato hacia funcionarios policiales.

El caso se originó durante un operativo de control vehicular y de personas en la ciudad de Libertad, cuando el individuo decidió fugarse por varias calles de la ciudad realizando maniobras imprudentes. Fue posteriormente detenido y puesto a disposición de la Justicia.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 3° Turno de Libertad, donde el magistrado actuante dictó sentencia, confirmando la condena.