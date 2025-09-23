Los ciervos del zoológico maragato fueron trasladados al Ecoparque Tálice, en Flores, en un procedimiento supervisado por veterinarios y con estrictas medidas de seguridad.

El jerarca Dr. en veterinaria Gonzalo Simone destacó que el traslado se realizó con especial atención al bienestar de los animales, garantizando que llegaran en condiciones óptimas a su nuevo hogar. En el predio del Ecoparque también se alojarán los caballos recientemente incautados en la ciudad de San José de Mayo, como parte de las políticas de protección y control de animales impulsadas por la comuna.

Este proceso se enmarca en la reubicación de especies que estaban en el antiguo zoológico maragato, con el objetivo de ofrecerles un entorno más adecuado y bajo mejores estándares de cuidado.