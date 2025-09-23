Será con una charla informativa con los vecinos, proporcionada por la Cámara del Pueblo

El pasado lunes 22 de setiembre se llevó adelante una reunión de trabajo entre la directiva de la Cámara del Pueblo y representantes de la comisión de comento del barrio «INVE 2«.

Por parte de la Cámara del Pueblo participaron su presidente, Eder Vieira Da Cunha, la secretaria Rita Montelongo y el tesorero Gustavo Gutiérrez. En tanto, la comisión de fomento estuvo representada por su presidenta, María Luz Carreras, junto a los directivos María Revetria, Rubén Guelvenzu, Fanny Fernández, Sonia Quinteros y Graciela De León.

El encuentro tuvo como tema central la «necesidad de convocar a nuevas elecciones» para conformar una directiva renovada, dado que hace más de cinco años no se realizan comicios en la organización. Tras la pandemia, «la participación de la masa social disminuyó de forma significativa«, quedando la actual directiva a cargo de las actividades que se mantienen vigentes, aseguraron integrantes de la comisión a la Cámara del Pueblo.

Como resultado de la reunión, se acordó que la Cámara del Pueblo actuará como Comisión Electoral en el proceso. El primer paso será una charla informativa dirigida a los vecinos del barrio, fijada para el próximo 10 de octubre a las 18:00 horas, en la que se delinearán las acciones a seguir para concretar las elecciones en un marco democrático.