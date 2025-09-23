Mirá cuánto cuesta ahora la “bolsita” de leche.

El precio del litro de leche pasteurizada -entera, fresca y envasada en bolsas de polietileno a la venta al público en todo el territorio nacional- experimenta un incremento de $ 0,56 y pasará a costar como máximo $ 44,17 desde este jueves 25 de setiembre, según un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que lleva la firma del ministro interino Martín Vallcorba.

Precio de la leche: el anuncio del Inale

El Instituto Nacional de la Leche (Inale) divulgó este martes 23 la resolución ministerial correspondiente, en la que se establece que el precio de la leche tarifada, puesta en el mostrador del comerciante minorista y que estaba fijado desde marzo de 2025 en $ 43,61 por litro, pasa a $ 44,17 –por lo tanto, el pago seguirá siendo $ 44 por litro, dado el redondeo correspondiente–.

El ajuste decidido surge de la revisión semestral de la paramétrica que utiliza el Poder Ejecutivo para actualizar el precio tarifado que tiene este producto.

Este nuevo incremento es de 1,3%.

Se trata, se puntualizó, de leche que debe tener un tenor graso no inferior a 2,6%.

En el decreto ministerial se especifica que en caso de ser entregado a domicilio el precio del producto avanza a $ 44,47 por litro.

A la vez, el precio al comerciante minorista debe ser $ 43,46 por litro.

Se aclara que en el caso de los compradores de partidas no inferiores a 50 litros en planchada de las plantas pasteurizadoras o centros de concentración (sin incluir la tasa bromatológica) el precio debe ser $ 38,09 por litro.

Finalmente, a los adquirentes de partidas al por mayor se deberá bonificarlos en un 0,5% del precio recién citado.

El contexto

Previo a la decisión del MEF, el Inale le informa los precios promedio que pagan las industrias que comercializan leche fresca por la materia prima, así como la estimación del costo de producción del tambero.

Así evolucionó el precio de la leche fresca entera en bolsa