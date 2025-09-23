El mismo ocurrió entre un auto y una moto

Un siniestro de tránsito entre un auto y una moto ocurrido en la intersección de las calles Rincón y Presbítero Bentancor, en San José de Mayo, dejó como saldo a una mujer lesionada en la tarde de este lunes.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) en horas de la tarde de ayer, informando sobre un siniestro de tránsito entre un auto y una moto”.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 2da. constató que la conductora del birrodado, única ocupante del vehículo, se encontraba visiblemente lesionada y consciente. Fue asistida por un equipo de UDEMM y trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente fue dada de alta.

En tanto, el conductor del automóvil manifestó que circulaba por calle Rincón y al llegar a la intersección mencionada impactó con la moto. No sufrió lesiones y la espirometría realizada dio resultado negativo.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno.