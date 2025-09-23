Rafael Martínez, integrante de la «Red LGBTIQ+ San José» confirmó detalles sobre la misma

El pasado viernes 19, en el Instituto Cultural Español (ICE) se reunieron diferentes integrantes de la «Red LGBTIQ+ San José» quienes en 2021 y 2022 se encargaron de llevar adelante la marcha por la diversidad, en San José de Mayo.

Tanto en 2023, como en 2024, la misma no se realizó, pero este año si lo hará, tal como confirmó a San José Ahora, Rafael Martínez, edil por el Frente Amplio, e integrante de la mencionada organización, quien brindó detalles de la marcha.

En referencia a la reunión del viernes, destacó que sirvió como puntapié para «reflotar» la Red LGBTIQ+ San José, que «para nosotros es super importante tener un espacio de encuentro y donde se puedan generar acciones. También resolvimos quienes nos van a representar en la mesa departamental de Género, Diversidad y Afrodescendencia«.

La marcha se realizará el viernes 17 de octubre, donde la convocatoria será para las 18 horas, en la plaza de los Treinta y Tres Orientales, para que desde la hora 20, comience el recorrido por la diversidad. Partiendo desde las calles 25 de Mayo y Batlle y Ordóñez, hasta la Av. Manuel de Rodríguez.

Martínez destacó que no se montará un escenario, ni tampoco se realizarán shows, debido a que «no ha sido fácil volverse a convocar, entonces si le agregamos más actividades, es mucho más también, pero sobre todo, porque hay un movimiento de la diversidad hoy en el mundo, donde nosotros estuvimos compartiendo algunas opiniones al respecto, y la idea es sacarle un poquito esa parte de show y quedarnos con la marcha«.

Sin embargo, destacó que la marcha se realizará con música y baile, debido a que habrá un camión con parlantes y contará con la presencia de la DJ Yekiiz Martínez. Además se desplegará durante la marcha, una bandera LGBT de grandes dimensiones.

Por último, reflexionó que desde la red «estamos muy felices y convocamos a toda la sociedad, es importante que la gente sepa y entienda que esta marcha, es una marcha que lo que hace es reconocer y apoyar la construcción de una sociedad diversa, que respete las diferentes identidades, una sociedad con respeto, con aceptación y donde estemos todas y todos conviviendo en paz y con alegría también«.