El acto se realizó en la oficina administrativa de la Intendencia en Puntas de Valdez

La Intendencia de San José y la Comisión Patriótica conmemoraron este martes 23, los 175 años del fallecimiento del prócer General José G. Artigas. La ceremonia tuvo lugar frente a la oficina administrativa de la Intendencia, en Puntas de Valdez.

Según informó el Ejecutivo Departamental, la oratoria estuvo a cargo de las alumnas de 6° año de la Escuela N° 26, Camila Gallareto y Jade Sosa, quienes destacaron que “Artigas no fue solo un militar; fue, sobre todo, un hombre de pensamiento y de acción”.

“Hoy, 23 de setiembre se cumplen 175 años de su fallecimiento, y al recordarlo no evocamos solo a un héroe del pasado, sino a un hombre cuyas ideas siguen vigentes, invitándonos a construir un país más justo y solidario para todos”, culminó la oratoria.

La ofrenda floral al pie del busto del prócer José Artigas fue colocada por el secretario general de la Intendencia, Leonardo Giménez, la presidenta de la Junta Departamental, Mtra. Fernanda Castro y alumnos de la Escuela N° 26.

El acto cultural contó con la participación de alumnos de 6° año de la Escuela N° 26 y el coro «Cantares».