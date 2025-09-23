La edila Rocío Chiruchi (FA) planteó la situación que viven vecinos de la zona conocida como “La Maragata”

El pasado lunes 22, la edila por el Frente Amplio, Rocío Chiruchi, presentó una nota en la Junta Departamental de San José, con motivo de «considerar» la situación de los vecinos del barrio «El Berral» de la capital departamental, respecto a la acumulación de residuos en el entorno al Camino a Minuanes, en la zona conocida como “La Maragata”.



«Este espacio, habitado y concurrido durante todo el año, requiere de una atención especial que contribuya a la convivencia saludable y al cuidado del ambiente. En este sentido, entendemos de importancia que se contemple la realización de tareas de limpieza y mantenimiento regular del lugar«, destacó la edila en su misiva.

Chiruchi destacó que esto permitiría «preservar la higiene, mejorar la calidad de vida de quienes residen en la zona y generar un entorno más disfrutable para la comunidad«.

Resaltó la existencia de un cartel que indica que está “prohibido arrojar residuos”, perteneciente a la Intendencia de San José, «el cual actualmente se encuentra en la casa de un vecino. Por su peso no pudo ser instalado de forma particular, y su colocación en el espacio público contribuiría a desalentar la práctica de arrojar basura«.

Por último, solicitó que su planteo sea remitido a la comisión asesora correspondiente para su estudio y consideración.