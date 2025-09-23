Adherirán casi todas las plantas del país.

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) emitió un comunicado este lunes en el que anunció un paro general de 24 horas el próximo 2 de octubre, formó el portal Tardaguila.

En el mismo expresan que la “medida responde a la necesidad de poner en conocimiento la compleja situación que están atravesando cientos de familias de nuestra industria en todo el país. Hoy, los trabajadores y trabajadoras que carecen de seguro de paro enfrentan graves consecuencias económicas y sociales que impactan directamente en sus hogares y en las comunidades donde residen”.

La gremial agrega que “ante esta situación de urgencia, solicitamos al Poder Ejecutivo y a la Presidencia de la República que analice y revise de forma urgente, la implementación inmediata de medidas que asista y ayude a estas familias”.

Por último, el comunicado de la Foica dice que entiende “necesario que el Ejecutivo considere la instalación de una mesa de diálogo con la participación de todos los actores involucrados de la industria frigorífica”.

San José

Coincidentemente el 2 de octubre el personal del frigorífico Inaler de San José de Mayo estarán de licencia en faena. Solo estarán trabajando los funcionarios de Mantenimiento que se plegarán a la medida sindical.