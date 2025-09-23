Dos hombres que pescaban, fueron asaltados por dos delincuentes

La Jefatura de Policía de San José informó este martes que la Justicia condenó a F.K.S.O, de 20 años de edad y poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y el uso de arma de fuego.

El caso está vinculado a la rapiña ocurrida en los Humedales de Montevideo, en inmediaciones de calles Silvestre Ochoa y Av. Luis Batlle Berres, donde dos hombres que pescaban fueron asaltados por dos delincuentes. Uno de los sospechosos fue detenido en Delta del Tigre por personal del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T.–P.A.D.O.).

El Área de Investigaciones de Zona II llevó adelante las actuaciones que permitieron determinar la participación del joven y devolver el birrodado hurtado a su propietario.

Finalizada la audiencia en el Juzgado Letrado de 3° Turno de Libertad, el magistrado actuante lo condenó a cinco años y cinco meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.