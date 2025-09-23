Un camión cargado con soja despistó y volcó en la rotonda de las rutas 11 y 45 en San José, quedando en posición invertida y derramando parte de su carga.

Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco. El chofer resultó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por personal de Bomberos.

La carga de soja se esparció en parte de la vía, lo que ocasionó que la rotonda quedara parcialmente obstruida mientras trabajaban los equipos de emergencia. Se aguarda información oficial sobre el estado de salud del conductor y las causas del accidente.